شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع بمستهل تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ3590 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، بمستهل التعاملات الصباحية عقب هبوط سعر الذهب في مصر بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3590 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4103 جنيها.

عيار 21 يسجل 3590 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

الذهب العالمي

أعلنت الصين إنها ستزيد بشكل كبير من الدعم للاقتصاد المتعثر، ولكنها لم تعلن عن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز، ويشير الالتزام الصيني المحتمل بالتحفيز المالي إلى اتجاهها لدعم عدلات النمو والطلب المحلي، مما يعد أمر إيجابي بالنسبة الذهب حيث تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم. ولكن السوق بحاجة إلى رؤية المزيد من التدابير الملموسة، قبل أن يظهر تأثير حقيقي لهذه الأخبار على أسعار الذهب.

ومن جهة أخرى تراقب الأسواق المزيد من التصريحات التي تصدر عن أعضاء البنك الفيدرالي، وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن شهر سبتمبر والتي تعد مقياس لمعدلات إنفاق المستهلكين.

وإذا تسببت تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أو البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع في المزيد من الشكوك حول عدد التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة حتى نهاية العام، فإن أي ارتفاع ناتج عن ذلك في الدولار قد يؤدي إلى دفع الذهب لاختبار مستويات الدعم حول 2600 دولار مرة أخرى.

التوقعات في الأسواق لا تزال لصالح خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في نوفمبر بنسبة احتمال تصل إلى 905، خاصة بعد أن جاءت قراءات التضخم وسوق العمل الأخيرة أعلى من التوقعات