شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 10:37 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 37587 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13184 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7414 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3157 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 8027 نقطة.
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