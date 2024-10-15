شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 37587 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13184 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 7414 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10540 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3157 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 8027 نقطة.