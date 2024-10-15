شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه أمام زوراه من مصر والعالم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المتحف المصري الكبير غدا الأربعاء فتح أبواب 12 قاعة رئيسية من بين قاعاته أمام زواره من المصريين والعرب والأجانب من مختلف دول العالم، لتنضم إلى مرحلة التشغيل التجريبي والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي التشغيل التجريبي للقاعات بالمتحف المصري الكبير استمرار للتشغيل التجريبي خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالمسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم وبهدف زيادة تقديم الخدمة السياحية على أعلى مستوى وتدارك أية ملاحظات تظهر خلال التشغيل التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، الذي سيتم تحديد موعده طبقًا لرؤية القيادة السياسية والإدارة العليا.

والقاعات الجديدة التي سيتم افتتاحها تضم القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي "الملكية" و"المجتمع" و"المعتقدات".