شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات المالية وتطوير المكاتب أبرز الملفات أمام رئيس البريد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى داليا الباز العمل مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون البريدية لمدة عام، وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويعد استكمال عمليات تطوير البريد وتحقيق الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية والمجتمعية والبريدية أبرز الملفات الموكلة إليها، لاسيما وأنها قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما فى إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.

وكشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مكاتب البريد من 3600 مكتب فى 2018 لتصل إلى 4850 مكتب بريد؛ وذلك في إطار خطة تطوير مكاتب البريد والتى تتضمن توسيع وتطوير محفظة الخدمات التى يقدمها البريد المصري وتزويد المكاتب بأحدث الحلول التكنولوجية.

وحققت الهيئة القومية للبريد فائضاً ماليا في خلال عام 2022 يقارب 4 مليارات جنيه، واستحدثت الهيئة مكاتب متنقلة لاستخدامها في أوقات الذروة لا سيما أوقات صرف المعاشات فضلًا عن نشر الأكشاك البريدية حيث تم إنشاء 300 مكتب بريد و100 مكتب متحرك.

ويصل عدد السكان المخدومين بمكتب بريد نحو 23.331 ألف مواطن بنهاية الفترة من أبريل - يونيو 2024 مقارنة بنحو 24.131 ألف مواطن بنهاية الفترة من أبريل - يونيو 2023 بمعدل نمو سنوي - 3.32%.

كذلك تم نشر 1800 ماكينة صراف آلى تابعة للبريد المصرى فى جميع أنحاء الجمهورية صعوداً من 40 ماكينة فى عام 2018، كما سيتم تزويد مكاتب البريد بنحو 1000 ماكينة صراف آلى جديدة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبريد إلى 2800 ماكينة للتوسع فى تقديم الخدمات المالية للمواطنين وأصحاب المعاشات.