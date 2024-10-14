شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 14-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 14-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.159 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وجلاكسو سميثكلاين.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.159 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 623.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 112 ألف عملية لعدد 208 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 93.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.23%، والعرب على 2.52%، واستحوذت المؤسسات على 25.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.07%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 179.1 مليون جنيه، 33.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 28.2 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 123 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 30273 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 37413 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13139 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 3132 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 8027 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة عدد 1196 سهمًا، 7424 سهمًا، 57 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.1 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركزي الطبي الجديد-الإسكندرية، كونتكت المالية القابضة عدد 550 ألف سهم، 2 49.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 60 ألف سهم، 2 مليون سهم، 70.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.4 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 20 سهمًا.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 100 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.

عبور لاند

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 721.6 مليون جنيه مقارنة مع 307.7 مليون جنيه.

اسباير كابيتال

أعلنت شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على العرض المقدم من إبراهيم محمد المزلاوي، ولبنى إسماعيل مرغني، وهادي إبراهيم المزلاوي، لشراء إجمالي الأسهم التي تملكها شركة اسابير في شركة المصرية للصرافة والأعمال المالية لعدد 2 مليون سهم تمثل نسبة 40% من أسهم الشركة بسعر 40.87502 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 81.75 مليون جنيه وذلك على دفعة واحدة.