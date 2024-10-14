وزيرا الإسكان والتعليم يتابعان تشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - التأكيد على تعزيز التعاون المشترك لتقديم الخدمات التعليمية بأعلى جودة لسكان المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا لمتابعة موقف إدارة وتشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندسة إلهام السرجانى، مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أحمد موسى، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول الوزارة.

خلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، ومحمد عبد اللطيف، موقف إدارة وتشغيل المدارس الحكومية، والمدارس اليابانية، ومدارس النيل، بالمدن الجديدة، من أجل تقديم الخدمات التعليمية على أعلى مستوى لسكان المدن الجديدة، وبما يتلاءم مع الشرائح المختلفة لسكان تلك المدن، حيث وجه وزير الإسكان بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بالمدارس، لتشغيلها.

وأكد وزيرا الإسكان والتربية والتعليم، على تعظيم وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل تقديم الخدمات التعليمية بأعلى جودة لسكان المدن الجديدة، وتوفير احتياجات السكان من المدارس الحكومية، كما وجه وزير الإسكان مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير وحدات إدارية ببعض المدن الجديدة، لأعضاء مديريات التربية والتعليم، طبقاً للاحتياجات الفعلية.