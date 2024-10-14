شكرا لقرائتكم خبر عن ‎البنوك تبدأ فتح الحسابات المصرفية غدا مجانا بمناسبة اليوم العالمى للادخار والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المحلية وعددها 36 بنكا فى فتح الحسابات المصرفية مجانا وبدون حد أدنى للرصيد، غداً الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2024، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للإدخار والذى يستهدف دعم الشمول المالى - يعنى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك - وزيادة التوعية بالادخار.

والحساب الجارى عبارة عن حساب بنكى، يعتمد على الإيداع والسحب المتكرر للأموال، وحركة التعامل عليه عالية وسريعة، ويتم إعطاء العميل دفتر شيكات لسهولة التعامل على الحساب وسحب الآخرين لأموال بناء على موافقة وتوقيع صاحب الحساب، وعادة ما تكون هذه الحسابات بدون فائدة، ويتم سحب الأموال والأرصدة من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى والتى تتجاوز 25 ألف ماكينة فى جميع المناطق الحيوية بالجمهورية.



أما حساب التوفير، فهو حساب بنكى طويل الأجل ويتم احتساب فائدة بنكية على النقود المودعة به، وتحتسب الفائدة بداية الشهر التالى لإيداع النقود، ويقبل على هذا النوع من الحسابات البنكية العملاء الذين ينشدون الاستقرار والحصول على فائدة أعلى، ويعتمد على التوفير طويل الأجل لتلبية احتياجات الأسر المستقبلية.



