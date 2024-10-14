شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الترميم بالمتحف الكبير لليوم السابع: التشغيل التجريبي لـ12 قاعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن أن التشغيل التجريبي المقرر له بداية من الأربعاء المقبل والذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء سيكون لـ12 قاعة عرض رئيسية بالمتحف تضم ما يقرب من 24 ألف قطعة أثرية الكثير منها يعرض لأول مرة.

أضاف، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الخليج 365"، أن القاعات تضم القطع الأثرية لعصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني طبقًا لسيناريو عرض متحفي على أعلى مستوى يروي 3 موضوعات رئيسية عن الحضارة المصرية القديمة وهي "الملكية" و"المجتمع" و"المعتقدات".

وأكد الدكتور عيسى زيدان على تجهيز الإضاءة والتحكم البيئي داخل القاعات على أعلى مستوى سواء فيما يتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة والإضاءة للحفاظ على القطع الأثرية وإبراز جمالها وعظمتها وعبقرية تصميمها، وستكون زيارة تلك القاعات تجربة فريدة وشيقة تجعل الزائر يشعر بعظمة ورهبة الحضارة المصرية القديمة.

وتنضم القاعات التي من المقرر إتاحة زيارتها بداية من الأربعاء المقبل إلى التشغيل التجريبي والذي بدء بزيارة المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم، فيما أشار الدكتور عيسى زيدان إلى أن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالمسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم أحدث رواجًا كبيرًا للمتحف على المستوى العالمي، مؤكدًا على أن التشغيل التجريبي هدفه زيادة تقديم الخدمة السياحية على أعلى مستوى وتدارك أية ملاحظات تظهر خلال التشغيل التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، الذي سيتم تحديد موعده طبقًا لرؤية القيادة السياسية والإدارة العليا.