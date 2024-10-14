شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "إس آند بى جلوبال" فرص التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من وكالة "إس آند بي جلوبال - S&P Global" الرائدة عالميا في مجال التصنيفات الائتمانية والتحليلات والبيانات لأسواق رأس المال والسلع، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمشروعات في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة خاصة في الصناعات الكيماوية والمعدنية. وجاء اللقاء بالتزامن مع منتدى "S&P Global" للطاقة بالقاهرة، كما تم التباحث حول فرص التعاون الممكنة لا سيما في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية محددة للنهوض بالشركات التابعة لها وتحسين وتطوير نظم العمل والإدارة وتعظيم عوائد الأصول وكذلك تعزيز تطبيق الحوكمة ومعايير الجودة والاستدامة، مشيرا إلى أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للشراكة والاستثمار في الفرص المتاحة والواعدة لدى الشركات التابعة في مجالات متعددة، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز والتسهيلات التي تتيحها الدولة للمستثمرين.