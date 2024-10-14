شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملفات أنجزتها هيئة المعارض والمؤتمرات.. أبرزها العودة لـ"اليوفى" والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات برئاسة اللواء شريف المواردي في تحقيق نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، استهدفت تطوير الأداء داخل الهيئة بجانب إعادة الهيئة لصدارة المشهد العالمي من خلال العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الدولي للمعارض، وفيما يلي أبرز إنجازات هيئة المعارض.

- الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، تعود إلى الاتحاد الدولي للمعارض"اليوفي" مرة أخرى بعد غياب منذ 2017 عقب جهود كبيرة من كافة أجهزة الدولة.

- الإنتهاء من تجهيز قاعة نفرتيتي بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر، لاستقبال كافة المؤتمرات والندوات والأنشطة المختلفة، والتي تتسع لأكثر من 1500 فرد.

-الهيئة المصرية للمعارض نجحت في تحقيق فائضاً بـ 18 مليون جنيه لأول مرة منذ 2010.

-توفير موارد مالية وصلت إلى 40 مليون جنيها لتطوير هذه الصالات وتهيئة البنية التحتية بالهيئة.

- التعاقد النهائي على تجديد المصاعد الكهربائية وإنشاء سلم خرساني بمجمع الصالات وذلك إستكمالاً لسلسلة التطويرات التي تقوم بها الهيئة في مختلف صالات العرض والقاعات المؤتمرية بالمركز.

-خطة شاملة لتحويل جميع وسائل الدعاية داخل صالات العرض وخارجها إلى شاشات رقمية متطورة، مما يمهد لنهاية عصر البنرات التقليدية ويضع الهيئة في مقدمة المؤسسات المتبنية للتكنولوجيا الحديثة.

-تنظيم المشاركة المصرية في قرابة 140 معرضًا دولية بهدف زيادة الصادرات.

- فوز الجناح المصري بمعرض دار السلام الدولي بجائزة أفضل جناح بين الدول الأجنبية المشاركة، ضمن فعاليات الدورة ال 48 للمعرض بدولة تنزانيا.

-تحصيل 80 مليون جنيه وهي مديونية كانت لصالح الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي نظير صفقة أرض المعارض.

-النجاح في جذب أكبر شركة معارض ألمانية لتنظيم أكبر معرض لوجستيات في أفريقيا في مصر.

ونجحت هيئة المعارض والمؤتمرات في معالجة عدة مشكلات متعلقة بـ "deadline" لعدد من المعارض ، حيث تتأخر بعض الشركات في التقدم بالمعارض الدولية وتقوم الهيئة بمساعدتهم في الالتحاق بهذه المعارض من خلال مد فترة الاشتراك والتقدم ، مما ساهم في خدمة أكثر من 70 شركة مصرية.