شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: مشروع ترميم كوبري دمياط القديم يحصد جائزة أفضل مشروع عالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزير الإسكان: للعام الرابع على التوالى.."المقاولون العرب" تفوز بجوائز منصة ENR العالمية الشركة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم لمشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي..وجائزة الاستحقاق لمشروع ترميم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها

صرح المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن منصة Engineering News Record- ENR العالمية، اعلنت منذ قليل عن جوائز Best Global Projects Awards لعام 2024 ، وقد فازت شركة المقاولون العرب - للعام الرابع علي التوالي، ممثلة للدولة المصرية - بجائزتين، حيث حصلت الشركة على أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم لمشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي، وهو المشروع الذي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذه لصالح محافظة دمياط، والذي شهد الدكتور مصطفي مدبول، رئيس مجلس الوزراء، افتتاحه في أبريل الماضي برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان السابق، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط السابق، التي تبنت فكرة اقامة المشروع.

وجدير بالذكر أن الكوبري يُعد من أقدم الكباري الموجودة على مستوى العالم، حيث تم إنشاؤه في عام 1890 على نهر النيل فى إمبابة، كما أن تاريخ إنشاء الكوبري هو نفس تاريخ إنشاء برج إيفل بباريس، وباستخدام نفس نوع المعدات والحديد، وقد تم تنفيذ أعمال تطوير وإعادة تأهيل الكوبري لاستعادة دوره الهام، وتعظيم الاستفادة منه كأثر تاريخي مسجل بوزارة الآثار، واعداده ليكون مركزًا تنويريا وثقافيًا لأبناء محافظة دمياط.

كما حصلت شركة المقاولون العرب علي جائزة الاستحقاق لمشروع ترميم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، والذي نفذته شركة المقاولون العرب، لصالح وزارة الاوقاف، تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحه -ادارة الاشغال العسكرية، وقد افتتحه فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فى شهر مايو الماضي برفقة سلطان البهرة بالهند .

وتوجه وزير الإسكان بخالص التهنئة والتقدير، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وجميع العاملين بها، على الجهود المبذولة، والتميز المستمر فى الأداء، مؤكدا أن هذه الشركة هى خير سفير لقطاع التشييد والبناء المصرى فى الداخل والخارج، وتعتمد عليها الدولة المصرية فى مختلف مشروعاتها القومية.