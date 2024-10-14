الاقتصاد

الرقابة المالية: تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 02:46 م

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 225، الصادر يوم 13 أكتوبر على:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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