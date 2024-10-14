شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تصدر ضوابط مكافحة غسل الأموال فى الأنشطة غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 161 لسنة 2024، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 225، الصادر يوم 13 أكتوبر على:































