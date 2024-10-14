شكرا لقرائتكم خبر عن 78.06 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 14-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأثنين شهدت انخفاضا، وذلك بعد ظهور بيانات عن التضخم في الصين وعدم وضوح الرؤية بشأن خطط التحفيز الاقتصادى بالصين مما يعظم المخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 78.06دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي74.59دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 77.04دولار للبرميل.



