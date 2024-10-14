شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول تعقد ورشة عمل لشرح الاتفاقية الإطارية لرخص قواعد البيانات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول ورشة عمل لشرح الاتفاقية الإطارية لرخص قواعد البيانات الموقعة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أوراكل، وذلك في إطار دعم مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع اهم الشركاء التكنولوجيين عالمياً.

وتتضمن هذه الإتفاقية إتاحة لا محدودة للبرامج والرخص والخدمات محل الاتفاقية لشركات القطاع وتأتى فى اطار حرص الهيئة على توفير أحدث الحلول والبرامج من خلال الموردين الرئيسيين بأفضل الأسعارضمانا أن تكون جميع البرمجيات قيد الإستخدام حاليًا أو المطلوبة خلال السنوات المقبلة مرخصة بشكل صحيح وفعال وتحت الدعم النشط.

أقيمت الورشة بحضور المهندس خالد صلاح الدين المشرف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندسة إيمان وافى مساعد رئيس هيئة البترول لنظم المعلومات والمهندس علاء المراغى مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لنظم المعلومات والاتصالات وفاروق موبين المدير الإقليمي لشركة أوراكل الشرق الأوسط.

وأوضح المهندس خالد أن انضمام مجموعة جديدة من الشركات للاتفاقية يأتى فى إطار جهود التحول الرقمى التى تستهدف إضفاء حماية أكبر لبيانات قطاع البترول وتقنين كافة الرخص والبرامج المستخدمة وتوفير أكبر دعم فنى ممكن للشركات وخطوة هامة فى تنفيذ حوكمة العمل داخل القطاع .

وأوضحت مهندسة ايمان وافى أن ورشة العمل التى تضم ممثلى نظم المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات بالشركات البترولية مخصصة للتعريف بالاتفاقية وما تقدمه من مميزات ومن أهمها تثبيت سعر الخدمات بالجنيه المصرى لمدة ثلاث سنوات ، لافتة إلى أن الاتفاقية الجديدة تضاف لما أبرمه قطاع البترول من اتفاقيات مهمة فى رحلة التحول الرقمى الناجحة للقطاع والتى استثمرت فيها وزارة البترول والثروة المعدنية علاقاتها المتميزة مع الشركاء من كبرى الشركات العالمية لتحقيق تحول رقمى ناجح وسريع فى ظل التنامى المضطرد الذى يشهده القطاع فى كافة مجالات الصناعة ، وأضافت أن وجود شركة صان مصر كمشارك لأوراكل فى تقديم هذه الخدمات يعد أحد أوجه القيمة المضافة للاتفاق، يضاف إلى النجاح الذى يحققه العمل كفريق واحد لديه تعاون واضح ودعم قوى من وزارة البترول والثروة المعدنية .

وأوضح مهندس علاء المراغى أن الورشة فرصة طيبة لتوضيح مدى ما يمكن أن تستفيده الشركات منها وتعريف باتفاقية مهمة تخدم أهداف وخطط التحول الرقمى بالقطاع.



وشهدت الورشة عرضاً توضيحياً من شركة أوراكل حول البرامج والرخص والالتزامات وكيفية الاستفادة من التنوع والدعم الذى تقدمه الاتفاقية، كما أعقب العرض التوضيحى مناقشات للاستفسارات المتنوعة التى قدمها ممثلوا الشركات.