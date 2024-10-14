شكرا لقرائتكم خبر عن دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك المركزي السويدي في العلوم الاقتصادية أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 اليوم الإثنين، وقال مسئولوا الجائزة في مؤتمر صحفي منذ قليل إن الجائزة فاز بها كل من دارون أسيموغلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2024.

وقال موقع إهلان الجائزة إنه تم منح جائزة البنك المركزي السويدي للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل لعام 2024 إلى دارون أسيموجلو وسيمون جونسون وجيمس روبنسون "لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الرخاء".

وأوضح أن الفائزون ساهموا بأبحاث مبتكرة حول ما يؤثر على الرخاء الاقتصادي للدول في الأمد البعيد، وتُظهِر رؤاهم حول كيفية تأثير المؤسسات على الرخاء أن العمل على دعم الديمقراطية والمؤسسات الشاملة هو وسيلة مهمة للمضي قدمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية.