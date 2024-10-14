شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعتمد حركة ترقيات الإدارة العليا ونشرها على بوابة العاملين بالبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول الإثنين، 14 أكتوبر 2024 12:39 م

اعتمد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا بـ شركات قطاع البترول. حيث يتم نشر حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا بشركات قطاع البترول وذلك بعد اعتماد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية من خلال بوابة العاملين بقطاع البترول. ويمكن الاطلاع على حركة الترقيات والندب والتكليف بالإدارة العليا بشركات قطاع البترول من ن خلال الرابط التالي: https://intranet.petroleum.gov.eg/login

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