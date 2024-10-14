شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 30240 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 37386 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 13122 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 7363 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 10461 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3131 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 8018 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية لعدد 5 ملايين سهم بقيمة 24 مليون جنيه.

وأعلنت البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 20 ألف وثيقة أمس الأحد، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.4 مليون وثيقة بدلا من 3.38 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والمالية والصناعية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وكونتكت المالية القابضة عدد 1196 سهمًا، 7424 سهمًا، 57 ألف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.1 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات النعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركزي الطبي الجديد-الإسكندرية، كونتكت المالية القابضة عدد 550 ألف سهم، 2 49.7 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 4.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 60 ألف سهم، 2 مليون سهم، 70.2 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عدد 1.4 مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 20 سهمًا.

في سياق منفصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم، والثانية 100 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم، والرابعة مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، عن تحقيق مبيعات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 721.6 مليون جنيه مقارنة مع 307.7 مليون جنيه.



