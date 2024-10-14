شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية: هناك أكثر من 9 ملايين لاجئ وطالب لجوء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة، أن بدء المسح القومي للهجرة الدولية في مصر يعد خطوة جديدة من أجل جمع بيانات دقيقة حول المهاجرين وتحديث قاعدة بيانات المصريين العاملين بالخارج، باعتباره أحد ركائز السياسة المصرية لتعزيز قدرة التواصل مع المواطنين بالخارج.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة للهجرة صباح اليوم، لإطلاق مشروع تعزيز منظومة بيانات وإحصاءات الهجرة في مصر.

وأضاف السفير نبيل حبشي، أن نتائج هذا البحث ستساهم في تقاسم الأعباء والمسئوليات مع الأطراف الدولية المعنية بالهجرة، علما بأن هناك أكثر من 9 ملايين مهاجر وطالب لجوء في مصر يتمتعون بحقوق المصريين.