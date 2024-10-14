شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 417 مليون دولار استثمارات عجيبة للبترول خلال العام المالى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود المبذولة للتغلب على التحديات التى تجابه زيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالجهود الدؤوبة للعاملين بمواقع العمل والإنتاج وحرصهم على ابتكار حلول متنوعة لمواجهة تلك التحديات، وأوضح أن العام المالى الحالى سيشهد زيادة فى الاستثمارات والحفارات وتنمية الآبار فى ظل التعاون المثمر بين كيانات قطاع البترول وشركائه العالميين والدعم والتعاون بين الجميع.

وأشاد الوزير خلال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول عن العام المالى 2023\2024، بما قدمته كوادر الشركة من تجربة مميزة وواقعية للتغلب على تحدى نقص الحفارات والحفاظ على معدلات الإنتاج، مشدداً على أن الاستفادة من هذه التجارب الابتكارية وتطور التكنولوجيا المستمر والعمل الكفؤ هو ضمانة لصناعة بترولية قوية يتحقق لها التطور المستمر وفتح آفاق جديدة للنجاح، وأكد على الدعم الكامل للاستثمار فى زيادة الإنتاج واستغلال التقنيات الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد والتعاون على التغلب على التحديات والمعوقات ، موجهاً بالمزيد من العمل على تأمين وحماية العاملين من خلال التثقيف والوعى المستمر والعمل فى بيئة مؤمنة المخاطر.

وأثنى الوزير على الشراكة الناجحة مع إينى وجهود خفض الانبعاثات بمناطق عمل عجيبة للبترول وتطبيق مشروع جابا والذى يستخدم التقنيات اللازمة لمراقبة ومتابعة تنفيذ العمليات بما يضمن تواجد صحيح وآمن للأفراد المكلفين وعدم تواجد مخاطر أو أشخاص غير منوط بهم التواجد فى مكان العمل .

وأوضح المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن هذه الشراكة تدعو للفخر وحيا فريق عجيبة على ما قدموه من تجربة مميزة على مدار عام من التحديات، داعياً لبذل المزيد من الجهد فيما يخص زيادة الاستكشاف والإنتاج، فى ظل الدعم الحالى الذى يمثل فرصة جيدة لتحقيق المزيد من النجاحات .

وأوضح المهندس ثروت الجندى أهم مؤشرات الأعمال والتى تضمنت أن إجمالي استثمارات عجيبة بلغ خلال العام المالي الماضى نحو 417 مليون دولار، وأنه بالرغم من التحديات التي أدت إلى خفض عدد أجهزة الحفر من 6 إلى جهاز واحد، وأجهزة صيانة الآبار من 6إلى 4 بداية من شهر مارس من العام المالي فقد استطاعت عجيبة الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة بتحقيق متوسط إنتاج فعلي قدره 44 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

وذلك من خلال حفر 34 بئراً تنموياً و 4 آبار استكشافية. بالإضافة إلى إيجاد حلول بديلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة مثل تكثيف عمليات تدخلات الآبار بدون جهاز (Rigless operations)، واستخدام التقنيات الحديثة، حيث أدت إلى تحقيق متوسط إنتاج 8ر28 ألف برميل زيت يومياً من الإنتاج المتحقق، ولفت العرض إلى تسجيل رقم قياسي لعجيبة في إنتاج الغاز لأول مرة في تاريخها، حيث بلغ متوسط الإنتاج 84 مليون قدم مكعب يومياً.

كما استطاعت زيادة الاحتياطي من خلال أنشطة الاستكشاف والتنمية بمقدار 2ر9 مليون برميل زيت مكافئ ، ويعد مشروع المسح السيزمى ثلاثي الأبعاد عالي الكثافة - عالي الإنتاجية أحد أهم مشروعات مليحة المرحلة الثانية، حيث تم استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً مما يساهم في تقليل المخاطر بأنشطة الاستكشاف والتنمية كما تم تنفيذ المشروع بأداء متميز، سواء من حيث جودة الإنتاج أو السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة حيث تم تسجيل ما يقرب من مليوني ساعة عمل دون حوادث.

وتم الانتهاء من عملية المسح السيزمى في يوليو 2023 واستلام البيانات السيزمية في شهر يوليو 2024،وأشار إلى وضع آبار غاز حقل قرميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على الإنتاج خلال العام.

كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تركيب النظام المتكامل للحماية والإغلاق المبكر، وجاري العمل فى المرحلة الثانية وكذلك العمل على إنشاء محطة جديدة وحديثة لمعالجة المياه المصاحبة للزيت بقدرة 45 ألف برميل يومياً والاستفادة بتدويرها فى عمليات الإنتاج مما يحقق عائداً اقتصادياً على البيئة ومعدلات الإنتاج، كما أشار للعمل على إصلاح ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بحاول مليحة بطول 11 كم لرفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على سلامة العاملين، كما لفت إلى التقدم المحقق فى ترشيد الإنفاق وكفاءة الطاقة وتطبيق التحول الرقمي.

وحضر الجمعية الدكتور جيولوجى علاء البطل والدكتور جيولوجى سمير رسلان والمهندس إيهاب رجائي وكلاء الوزارة لكفاءة الطاقة والاستكشاف والإنتاج والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للأمن والسلامة والصحة المهنية والمهندس محمد وسام مدير شئون الغاز بالوزارة، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني في مصر.



