شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: دفع العمل بأعمال ترفيق الأراضى والخدمات والتطوير بمدينة سوهاج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ دفع العمل بأعمال ترفيق الأراضي بمنطقة التوسعات، ومشروعات الخدمات والتطوير بمدينة سوهاج الجديدة.

وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة على طرح أعمال تنفيذ شبكة الكهرباء للجهد المنخفض والمتوسط والإنارة لمنطقة التوسعات "٧٣٥ فدانا"، وذلك في إطار زيادة الخدمات المختلفة، والعمل على تطوير المدينة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس شريف عبدالبديع، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أعمال مشروع رصف الطريق المؤدى إلى عمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقة ٧٣٥ فدانا، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التجهيز للرصف طبقاً للمواصفات الفنية.

كما تابع رئيس الجهاز، أعمال تطهير مطابق وتركيب الأغطية على جميع المطابق بمنطقة ١٢٧ فدانا، اسكان متميز، حفاظا على الأرواح والممتلكات وحتى لا يحدث انسداد بالمطابق، بجانب متابعة أعمال شركة صيانة وإنارة الشوارع بمنطقة ١٣٨ عمارة إسكان اجتماعي .

كما تفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، المبنى الإدارى للجهاز والمركز التكنولوجى بعد زيادة مساحة المركز لتوفير أماكن انتظار تليق بالمواطنين طالبي الخدمات، وزيادة عدد شبابيك المركز لتقديم خدمة أسرع وتوفير الوقت للمواطنين، بجانب توفير نظام انتظار آلى للعملاء لتوفير النظام والشفافية فى تقديم الخدمة، بجانب التوجيه بتخصيص مكتب لكبار المستثمرين ملحق بالمركز التكنولوجى لتلقى طلباتهم بأسرع وقت لدعم الاستثمار بالمدينة.



وأوضح المهندس شريف عبدالبديع، أنه جارٍ العمل بالموقع الجديد للمركز مع استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بدون توقف بالمركز الحالي، حتى يتم الانتهاء من أعمال التجهيز وتشغيل المركز التكنولوجى بكامل طاقته حرصاً على توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

كما تفقد المهندس شريف عبد البديع، أعمال المنطقة المحيطة بمسجد عباد الرحمن بمنطقة 138 عمارة والذي تم افتتاحة منذ أيام، لافتاً إلى أن المسجد مقام على مساحة 700م2 ويحتوى على مصلى للسيدات، وغرفة لتحفيظ القرآن، وغير ذلك، وتم بناء المسجد بالجهود الذاتية.

وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة لتنمية المدينة، وجذب السكان إليها بمختلف المستويات، واستكمالاً لتطوير منظومة الانارة وتوصيل خدمات الكهرباء للتوسعات الجنوبية.