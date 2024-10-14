شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور خالد صوفى: الفوز برئاسة إدارة المنظمة الدولية للتقييس إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة إن نجاح مصر في الفوز برئاسة إدارة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" يعد تتويجاً حقيقيا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بهدف تفعيل الدور الريادي لجمهورية مصر العربية لتكون ضمن الدول الفاعلة في وضع السياسات والاستراتيجيات على المستوى الدولى، كما يعد انجاز كبير.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات والمتطلبات الفنية لدخول الصادرات المصرية للسوق السعودي لدعم الشركات المصرية للتصدير للخارج وبالأخص دول الخليج وتشجيع الصناعة المصرية وفتح أسواق خارجية بمقر هيئة المواصفات والجودة.

وأعرب صوفي عن شكره لكافة الموظفين والعاملين في الهيئة لدورهم الكبير للفوز مصر بهذا المنصب، كما وجه الشكر لكافة الدول العربية والأفريقية والصديقة من دول العالم وكذا الدور الكبير الذي لعبته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وهيئة التقييس لمجلس دول التعاون الخليجي والمنظمة الأفريقية للتقييس ارسو ومعهد المقاييس للدول الإسلامية SMIIC.

تجدر الإشارة إلي المنظمة الدولية للتقييس ومقرها مدينة جنيف في سويسرا تضم، 172 دولة في عضويتها، ولديها أكثر من 840 لجنة فنية في مختلف المجالات، وتشكل جسراً حيوياً بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير المواصفات القياسية الدولية.



