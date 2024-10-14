شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فهد العبود عضوا بمجلس إدارة «وسم» بعد استقالة خالد اللاحم والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن فهد العبود يمتلك خبرة مالية وإدارية تتجاوز 21 عاماً في القطاع الحكومي والخاص، كما شغل رئاسة وعضوية عدة مجالس تنفيذية ولجان.

وحصل العبود على درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود كما حصل على شهادة برنامج التطوير التنفيذي من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.

وأفادت بأن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات قبول استقالة خالد بن حمود اللاحم من منصب عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) وتعيين فهد بن إبراهيم العبود عضو مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 13-10-2023م وحتى نهاية دورة المجلس الحالية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن سبب استقالة خالد اللاحم، لعدم تفرغه لأعمال مجلس الإدارة.وأضافت أن فهد العبود يمتلك خبرة مالية وإدارية تتجاوز 21 عاماً في القطاع الحكومي والخاص، كما شغل رئاسة وعضوية عدة مجالس تنفيذية ولجان.وحصل العبود على درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود كما حصل على شهادة برنامج التطوير التنفيذي من الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة.وأفادت بأن موافقة المجلس لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.