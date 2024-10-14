شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «برج المعرفة» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-09-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2025م. بأتعاب قدرها مبلغ 180 ألف ريال.

6. الموافقة على صرف مبلغ 30 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2025.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ماجد محمد العمار - عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م خلفاً للعضو السابق خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (460.863) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ أعمال رأسمالية قيد الإنشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1.500.000) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6.314.000) ريال.

13. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (897,223) ريال لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (1.376.891) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/03/2024م). الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة برج المعرفة التجارية لمساهميها نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد، مساء أمس الأحد، في مقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريق صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا)- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشته.3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشتها.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.5. الموافقة على تعيين شركة آر إس إم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-09-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2025م. بأتعاب قدرها مبلغ 180 ألف ريال.6. الموافقة على صرف مبلغ 30 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م.7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2025.8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ماجد محمد العمار - عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29/09/ 2026م خلفاً للعضو السابق خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل .10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (460.863) ريال.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ أعمال رأسمالية قيد الإنشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1.500.000) ريال.12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق (نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6.314.000) ريال.13. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (897,223) ريال لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (1.376.891) ريال كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/03/2024م).