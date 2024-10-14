الاقتصاد

الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الجادة الأولى» في السوق الموازية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول إدراج وبدء تداول أسهم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري في نمو – السوق الموازية اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء، برمز تداول 9610 وبالرمز الدولي SA164G34M512.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، هذا اليوم الإثنين 11/04/1446هـ الموافق 14/10/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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