شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الجادة الأولى» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.