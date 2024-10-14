شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. إدراج وبدء تداول أسهم «الجادة الأولى» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري في نمو – السوق الموازية اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء، برمز تداول 9610 وبالرمز الدولي SA164G34M512.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، هذا اليوم الإثنين 11/04/1446هـ الموافق 14/10/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
ونوهت بأن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، هذا اليوم الإثنين 11/04/1446هـ الموافق 14/10/2024م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.