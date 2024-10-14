شكرا لقرائتكم خبر عن «المجموعة السعودية»: توقف مؤقت غير مجدول لأحد المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريعها (الشركة السعودية للبوليمرات)، وذلك بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من خارج المجمع الصناعي، والذي أدى الى توقف جميع وحدات ذلك المشروع.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن باقي مشاريع المجمع الصناعي تعمل بطاقتها الانتاجية دون تأثر.

وتعمل إدارة العمليات على إعادة التشغيل التدريجي للمشروع المتأثر، وبشكل يحافظ على سلامة الموظفين والمعدات، وتشير التقديرات الحالية الى اكتمال تشغيل جميع وحدات المشروع بنهاية الأسبوع القادم بإذن الله.

ويصعب حالياً قياس الأثر المالي لهذا التوقف، وسوف يظهر الأثر المالي في النتائج المالية للربع الرابع من عام 2024م، وستقوم الشركة بإعلان أي مستجدات جوهرية في حينه.