شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل» تفتتح متجرا جديدا في أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة سينومي ريتيل متجرا جديدا لـ"زارا" في أحد مراكز التسوق الرائدة في باكو، عاصمة أذربيجان، وهو كريسنت مول، وبالتالي نمو محفظة إيندتكس الخاصة بها، ليصبح المجموع 7 متاجر مفتوحة في عام 2024 حتى الآن.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن في ظل البيئة الاقتصادية الايجابية في أذربيجان، مع النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعي التجزئة والسياحة، من المتوقع نمو الإيرادات بنسبة 20٪ في أذربيجان في عام 2025.
وأضافت أن مع تزايد طلب العملاء، سيتم تطبيق مزيج من افتتاح للمتاجر الجديدة وتجديد للمتاجر الحالية، بالإضافة إلى المتاجر الجديدة عبر الإنترنت.
وتماشياً مع استراتيجيتنا الدولية لاستهداف المواقع الرئيسية، يقع المركز التجاري في منطقة تجارية وترفيهية مهمة في باكو، مع توقع جذب نحو 500،000 زائر سنويًا.
ويتمتع متجر زارا الجديد بإمكانيات القنوات الشاملة المتقدمة، والتي تدمج التجارة الإلكترونية مع التسوق داخل المتجر، والتكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو “ “RFID، و التي تعمل علي تحسين إدارة المخزون، وبالتالي تعزيز كفاءة المتجر.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن في ظل البيئة الاقتصادية الايجابية في أذربيجان، مع النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعي التجزئة والسياحة، من المتوقع نمو الإيرادات بنسبة 20٪ في أذربيجان في عام 2025.
وأضافت أن مع تزايد طلب العملاء، سيتم تطبيق مزيج من افتتاح للمتاجر الجديدة وتجديد للمتاجر الحالية، بالإضافة إلى المتاجر الجديدة عبر الإنترنت.
وتماشياً مع استراتيجيتنا الدولية لاستهداف المواقع الرئيسية، يقع المركز التجاري في منطقة تجارية وترفيهية مهمة في باكو، مع توقع جذب نحو 500،000 زائر سنويًا.
ويتمتع متجر زارا الجديد بإمكانيات القنوات الشاملة المتقدمة، والتي تدمج التجارة الإلكترونية مع التسوق داخل المتجر، والتكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو “ “RFID، و التي تعمل علي تحسين إدارة المخزون، وبالتالي تعزيز كفاءة المتجر.