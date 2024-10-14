شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فعاليات قمة الصلب العربية بقطر بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس سعد الكعبى، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرى، قمة الصلب العربى فى نسختها رقم 17 والتى ينظمها الاتحاد العربى للصلب، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة حشد كبير من كبار المصنعين، ووفد مصرى من شركات الحديد والصلب، من بينهم مجموعة عز للصلب.

تتناول اجتماعات ولقاءات قمة الدوحة عددا من الموضوعات المهمة وتشمل المتغيرات الجيوسياسية الدولية والإقليمية ومدى تأثيرها على صناعة الصلب العربية، ومعدلات التضخم فى أسعار الطاقة وخامات المعادن واللوجستيات وأثر ذلك على مستقبل الصناعة.

وتكتسب القمة أهمية خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والمناخية التى يشهدها العالم والمنطقة العربية وتأثيرها الكبير على صناعة الحديد والصلب عربياً وعالمياً ، حيث تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية والرئيسية فى ظل مساع لرفع مستوى مساهمة قطاع التعدين والحديد والصلب فى إجمالى الناتج المحلى.

وتعد هذه الصناعة لها تأثير محوري فى التنمية الاقتصادية لارتباطها الوثيق بالعديد من الصناعات الأخرى ذات قيمة مضافة عالية كقطاعات صناعة السيارات وبناء السفن والأنابيب وقطاع النفط وتعليب الأغذية ونقل المياه ناهيك عن زيادة فرص العمل الجديدة التى يمكن أن توفرها بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وبالتزامن مع أعمال المؤتمر ينظم الاتحاد العربى للحديد والصلب "المعرض الدولى للحديد و الصلب 2024" والذى سوف يشكل مساحة مناسبة لكل الفاعلين فى قطاع الحديد والصلب والتكنولوجيات والحلول التقنية الحديثة التى تساعد فى تطوير وتنويع إنتاجية صناعة الحديد والصلب، بالإضافة إلى كونه المكان المناسب للقاء المنتجين بالمؤسسات والشركات الناشطة فى مجال تجارة الحديد والصلب والتكنولوجيين.