شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 14أكتوبر 2024 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، بمستهل التعاملات الأسبوعية، ويشهد السوق حالة من الاستقرار الملحوظ حتى وقت نشر هذه السطور.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4103 جنيها.

عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

الذهب العالمي يعود للصعود

وارتفعت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر قليلا من المتوقع في سبتمبر، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 258 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر، لتتجاوز التوقعات التي بلغت 230 ألف طلب.

ساعدت بيانات إعانات البطالة المرتفعة على عودة التوترات فيما يتعلق بقطاع العمالة الأمريكي، وهو الأمر الذي دفع الدولار إلى التوقف عن الارتفاع ليعطي فرصة لأسعار الذهب للانتعاش من جديد.