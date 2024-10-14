شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار النفط فى المعاملات المبكرة اليوم وخام برنت يسجل 77.78 دولار والان مع تفاصيل الخبر

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل لتفقد أكثر من 1.5% في المعاملات المبكرة اليوم بعد بيانات تضخم صينية وغياب الوضوح بشأن خطط التحفيز الاقتصادي في بكين.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.26 دولار أو 1.59% إلى 77.78 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.59% إلى 74.36 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتفاقمت الضغوط الانكماشية في الصين في سبتمبر الماضي وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم السبت، وأثار مؤتمر صحفي عقد في نفس اليوم تكهنات المستثمرين بشأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وساهم تأثير إعصار ميلتون في تعزيز الطلب على المدى القصير في الولايات المتحدة، إذ دعمت عمليات الإجلاء استهلاك النفط، لكن ضعف الطلب هيمن على توقعات الأساسيات.



