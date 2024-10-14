شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية التعاقد على جهاز تقوية الخدمة من منافذ شركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

عادة ما يواجه بعض المستخدمين ضعفا فى الخدمة ببعض المناطق ويلجأون لشراء أجهزة تقوية الخدمة، والتى يحظر الحصول عليها من خارج أفرع شركات المحمول، لأسباب خاصة بالتشويش على خدمات الاتصالات وتعرض صاحبها للمسائلة القانونية.

إذا قررت شراء جهاز تقوية إشارة شبكة التليفون المحمول نتيجة ضعف فى تغطية الشبكة داخل وحدتك السكنية أو مقر عملك عليك اتخاذ هذه الخطوات وفقا لجهاز تنظيم الاتصالات.

توجه إلى أحد منافذ البيع لشركة المحمول الخاصة بك لتقديم طلب شراء وتركيب جهاز التقوية.

تقوم الشركة بإجراء المعاينة الفنية لقياس مستوى الإشارة داخل وحدتك السكنية أو محل عملك للتأكد من إمكانية وجدوى تركيب جهاز التقوية.

بعد الانتهاء من المعاينة والتأكد من حاجاتك لجهاز تقوية إشارة محمول، ستقوم الشركة بتركيب الجهاز داخل وحدتك بموجب عقد رسمي يشمل (بياناتك الشخصية، نوع الجهاز ومواصفاته، شروط الضمان، شروط السداد، اشتراطات الصيانات الدورية أو عند طلبك، الحفاظ على سرية اتصالاتك وخصوصية بياناتك طبقًا لأحكام القانون).

تذكر أنه إذا لم تلاحظ تحسن فى الخدمة أو ظهر لك أى عيب من عيوب الصناعة بجهاز التقوية تلتزم شركة المحمول التي تعاقدت معها بإرجاع الجهاز ورد المقابل المادى.

ويحظر جهاز تنظيم الاتصالات بيع واستخدام أجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول غير الشرعية لأنها تتسبب في التشويش على خدمات الاتصالات المستخدمة بها وتعرض صاحبها للمسائلة، في حين يتم توفير أجهزة تقوية معتمدة من الجهاز بمنافذ شركات المحمول.