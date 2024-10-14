شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن في مصر، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، وسجل سعر الكيلو 81 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، ويتراوح السعر النهائي للمستهلكين ما بين 93 إلى 97 جنيهًا وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم.



واستقر سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيهًا، وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين ما بين 185 إلى 190 جنيها.

وذكرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق، وسيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.