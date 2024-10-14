شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة رواد مصر الرقمية.. أبرزها دعم العمل الحر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة رواد مصر الرقمية" في ديسمبر 2023 بهدف تحقيق الريادة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال بناء كوادر ماهرة ومبدعة قادرة على قيادة مسيرة التحول الرقمي.



وتتمثل أهداف المبادرة في تنمية مهارات الطلاب والخريجين في التقنيات الحديثة، وتوفير البيئة المناسبة لبدء الأعمال الخاصة للشباب على منصات العمل الحُر، وتأهيل الطلاب والخريجين للالتحاق بوظائف مميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتنفَذ المبادرة بالتعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تنمية المهارات التكنولوجية. وتنظم الشركات العديد من الأنشطة، منها دورات تدريبية لبناء قدرات الشباب وورش عمل تطبيقية، والمساهمة في إثراء العملية التعليمية.



المسارات التكنولوجية

تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الفنون الرقمية، تحليل الأعمال وتخطيط الموارد المؤسسية، الأنظمة المدمجة.

المهارات الاحترافية

العمل الحُر، التعاون والعمل الجماعي، التعلم المستمر، مهارات المقابلات الشخصية، الحل الإبداعي للمشاكل والتفكير النقدي، الريادة الرقمي، الابتكار والتفكير التصميمى، التأثير والتفاوض، مهارات اللغة الإنجليزية.