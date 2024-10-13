شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيري كبير على عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي بعد الافتتاح الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي الأثرية في مدينة الإسكندرية، والتي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي بعد افتتاحها في السادس من أكتوبر الجاري بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الانتصارات المجيدة، حيث توافد الزوار من المصريين والأجانب للاستمتاع بالتجربة الفريدة لهذه العروض.

وأعرب الزوار عن إعجابهم بالمزيج المتميز بين التاريخ العريق والتقنيات الحديثة المستخدمة في العروض، ما أضفى بعدًا جديدًا على تجربة زيارة القلعة. وتتناول العروض تاريخ القلعة ومدينة الإسكندرية وأهم الأحداث التي شهدتها على مر العصور، مما أتاح للزوار فرصة للتعرف على التراث المصري بطريقة مبتكرة وجذابة.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار خطة العمل التي تنتهجها الوزارة لتطوير أداء الشركات التابعة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم منتجات جديدة ومتنوعة، وتعزيز الدور السياحي والثقافي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وخلق مقاصد سياحية جديدة ضمن توجه الدولة لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أن العرض يمثل تجربة سياحية جديدة لزائري قلعة قايتباي من المصريين والأجانب، ويحكي باللغتين العربية والإنجليزية تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام التقنيات الحديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري.

كان المهندس محمد شيمي، شهد افتتاح عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، يوم الأحد الماضي في ذكرى نصر السادس من أكتوبر، في احتفالية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة. ويمثل المشروع ثمرة تعاون وجهود مشتركة بين شركة مصر للصوت والضوء التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والعديد من الجهات في مقدمتها وزارة السياحة والآثار من خلال المجلس الأعلى للآثار.