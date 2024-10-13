شكرا لقرائتكم خبر عن مع التشغيل التجريبي.. فئات مسموح لها بزيارة المتحف المصري الكبير مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم الأربعاء المقبل بدء التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية بالمتحف المصري الكبير، حسبما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بناء على تعليمات الرئيس السيسي. تُقدم تذاكر الدخول المجانية لأولئك الذين يستوفون الشروط التالية: *الأطفال تحت سن 4 سنوات *المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى مرافق واحد *مرشدي السياحة المصريين (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية) *أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية) *قدامى المحاربين في الجيش المصري (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية) *أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)

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