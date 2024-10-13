شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للغازات الطبيعية شريان رئيسى فى سلسة إمدادات الطاقة بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

عمل لا يتوقف على مدار اليوم ومتابعة لحظية، أشبه بالقلب النابض بالحياة لحركة إدارة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومتابعة وتحكم فى جميع مكونات الشبكة القومية للغازات الطبيعية من خلال برنامج «الاسكادا» وشاشات التشغيل، لتنسيق وتداول عمليات نقل وتوزيع الغاز الطبيعى فى مصر، وإمكانيات تقنية هائلة وقدرات بشرية مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.

فى داخل المركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» حيث يتم متابعة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك من نقاط الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك وكذلك خطوط النقل للغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والتعامل مع أى طارئ بالشبكة القومية بشكل فورى وسريع، والقدرة على المناورة فى توجيه الإمدادات، فى ظل انتظام تأمين وضخ إمدادات الغاز الطبيعى والوقود لقطاعات الاستهلاك الرئيسية وفى مقدمتها قطاع الكهرباء لمحطات التوليد والمصانع.

تجولت «الخليج 365» داخل المركز القومى للتحكم فى الغازات الطبيعية «ناتا» والذى يشهد أعلى كفاءة فى إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التى تمتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، والتى تُعد شرايين رئيسية لتوفير إمدادات الطاقة للبلاد لتغذية قطاعات الاستهلاك الحيوية، ودورها المتميز فى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة المصرية، حيث تستهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية استدامة تأمين امدادات الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى، علاوة على جهود الاستغلال الأمثل للبنية التحتية من شبكات وتسهيلات الغاز الطبيعى والعمل على تعظيم الاستفادة، منها فى استقبال وتداول الغاز فى إطار خطط التوسع الاقليمى واستثمار البنية التحتية.