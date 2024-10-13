شكرا لقرائتكم خبر عن عرضان ألماني وإيطالي لتدشين مصنع فويل بـ100 مليون دولار بـ"مصر للألومنيوم" والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة مصر للألومنيوم بقيادة الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، وضع اللمسات النهائية لتدشن مصنع فويل منزلى وصناعى باستثمارات تتراوح من 70 إلى 100 مليون دولار، حيث تلقت الشركة عرضين من شركة المانية وأخرى إيطالية، لتدشين المصنع خلال الفترة المقبلة.

ويستخدم الفويل فى عشرات الاستخدامات الصناعية والمنزلية فى مصر، ويتم استيراده من الخارج، بمتوسط نحو 120 مليون دولار سنويا فى حين يتم تصنيع كميات محدودة فى مصانع محلية.

تتضمن خطة تدشين مصنع الفويل الجديد إنتاج سنوى يصل لنحو 50 ألف طن صناعى ومنزلى، حيث تبلغ واردات مصر من هذا المنتج حوالى 120 مليون دولار سنويا، وتقدمت شركتان لتدشين مشروع الفويل، شركة Achenbach الألمانية مع شركة MGNE الإيطالية للتعاقد مع مصر للألومنيوم بنظام Off take agreement، وعرضت الشركتان توفير تمويل من أحد البنوك الأوروبية للمشروع، أو شراء منتجات بقيمة التمويل وجار دراسة العرضين تمهيدا لتدشين المصنع الأيام المقبلة فى ظل الحاجة المحلية الملحة لهذا المنتج.