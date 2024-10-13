شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 13-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 13-10-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وفتنس برايم للأندية الصحية، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لاستصلاح الأراضي، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة، وإيديتا للصناعات الغذائية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وجلاكسو سميثكلاين، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وغاز مصر. البورصة تخسر 47 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.041 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 47 مليار جنيه عند مستوى 2.142 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 674.7 مليون ورقة مالية بقيمة 4.041 مليار جنيه، عبر تنفيذ 127.6 ألف عملية لعدد 207 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.05%، والعرب على 3.46%، واستحوذت المؤسسات على 21.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.88%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 177.1 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، 105.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 285.1 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 29954 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.85% ليغلق عند مستوى 37013 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.63% ليغلق عند مستوى 13001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 7329 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10398 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 3105 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1773 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 130 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 49.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.10%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 23.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.123 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 8.85%.

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 186.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%.

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 100.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.95%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 17.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.27%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 47.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.04%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 92 جنيهًا بنسبة تراجع بلغت 8.32%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 24.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.