شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية للمعارض: 10 شركات مصرية تشارك بمعرض دولى في قطر والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اليوم فعاليات معرض “Index Qatar” بمشاركة مصرية متميزة بقيادة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بمشاركة 10 شركات مصرية ضمن جناح مساحته 377 متر مربع.

وقال بيان الهيئة، إن المعرض يستمر من 13 حتى 15 أكتوبر 2024، حيث يُعد منصة هامة للشركات المصرية في قطاع الديكور الداخلي والفنادق للتوسع داخل الأسواق العربية، وخاصة السوق القطري والخليجي.

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن الجناح المصري تم تصميمه بعناية على مساحة 377 متر مربع، ما يتيح للشركات المصرية عرض منتجاتها بشكل متكامل ومميز.

وأكد اللواء الماوردي أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار خطة الهيئة لدعم وترويج الصناعات المصرية، خاصة صناعة الأثاث والديكور، التي حققت نجاحات كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي. وأضاف أن المعرض يُمثل فرصة مثالية للشركات المصرية لزيادة حجم صادراتها إلى السوق القطري والخليجي.

وأشار اللواء الماوردي إلى أن صناعة الأثاث في مصر تتمتع بتاريخ طويل وتميز كبير، حيث تتميز المنتجات المصرية بالجودة العالية والتصاميم المبتكرة، مما يجعلها تنافس بقوة في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الهيئة تعمل على توفير كل الدعم الممكن للشركات المصرية من خلال فتح منافذ لها في المعارض الدولية، بهدف تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وزيادة حجم صادراتها، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

معرض اندكس قطر هو تجمع سنوي لمصممي الديكور والمهندسين المعماريين وقطاع البناء في قطر يستضيف المعرض علامات تجارية بارزة من دول مثل الصين، إيطاليا، تركيا، ومصر، مما يعكس التنافسية العالية لهذا الحدث.