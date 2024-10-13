شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تنتهى من مناقشة ميزانية "المحطات المائية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 13 أكتوبر 2024 03:13 م
اختتمت منذ قليل الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال مناقشة واستعراض الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى 2023/ 2024.
وترأس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة المحطات المائية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأشاد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر- بالمجهودات المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المحطات المائية على مدار السنة المالية المنتهية 2023 / 2024.
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