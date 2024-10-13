الاقتصاد

القابضة للكهرباء تنتهى من مناقشة ميزانية "المحطات المائية"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:13 م

اختتمت منذ قليل الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال مناقشة واستعراض الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى 2023/ 2024.

وترأس المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة المحطات المائية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأشاد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر- بالمجهودات المبذولة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المحطات المائية على مدار السنة المالية المنتهية 2023 / 2024.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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