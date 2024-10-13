القابضة للكهرباء تنتهى من مناقشة ميزانية "المحطات المائية"

اختتمت منذ قليل الشركة القابضة لكهرباء مصر أعمال مناقشة واستعراض الجمعية العامة العادية لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال لاستعراض ميزانية الشركة عن العام المالى المنتهى 2023/ 2024.

محمد يوسف

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