شكرا لقرائتكم خبر 40 جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في "بيبان 24" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف احتضان بيبان 24 لعددٍ من الجهات الحكومية والداعمة إلى تسهيل وصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إلى خدماتهم ومبادراتهم والاستفادة منها؛ لتعزيز نمو أعمالهم، وتحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية.
ويضم باب التمكين الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين الحكومي والخاص والجهات غير الربحية، وذلك بتقديمهم خدمات ومبادرات لتمكين رواد الأعمال، خاصة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر الباب الخدمات النوعية بشكل فعلي ومباشر لرواد الأعمال من قبل الجهات الممكّنة، مع إمكانية التسجيل في المبادرات المطروحة.
ويشمل باب التمكين على عددٍ من الجهات المشاركة، من أبرزها: وزارة التجارة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية "اعتماد"، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والمركز السعودي للأعمال، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وغيرها من الجهات الممكنة.
ويُشكّل "بيبان 24" نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم، ويعزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 جهة حكومية وخاصة تقدم خدماتها لرواد الأعمال في "بيبان 24" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.