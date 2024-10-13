شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يزور مركز تميز عالمى للدفع بمسيرة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة مركز التميز التابع لشركة دل تكنولوجيز Dell Technologies الأمريكية الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا؛ رافقه في الزيارة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

ويعد هذا المركز أحد مراكز شركة دل تكنولوجيز الأربعة على مستوى العالم؛ حيث يقدم المركز خدمات الاستشارات، والبحث وابتكار المنتجات، والدعم الفني لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، بـ12 لغة مستفيدًا من المزايا والفرص الفريدة التي تقدمها مصر كمركز للابتكار التكنولوجي وتقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود. ويساهم المركز في دفع جهود التحول الرقمي في مصر من خلال تقديم حلول تكنولوجية عالية المستوى وخدمات العملاء وبرامج لنقل المعرفة وبناء القدرات الرقمية.

تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام الدولة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Dell Technologies، لتعزيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، ودعم النمو الاقتصادي من خلال اعتماد أحدث التقنيات. على النحو الذي يعزز خطط الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد.

خلال الزيارة، التقى الدكتور عمرو طلعت مع محمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في دل تكنولوجيز، وماجد محمود مدير مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز في مصر، وطارق هيبه مدير عام شركه دل تكنولوجيز مصر، ومحمد طلعت نائب الرئيس للشركة لمنطقة السعودية ومصر، وفرق عمل الشركة.



وقام مسئولو الشركة بتسليط الضوء على دور المركز في المساهمة في دفع مسيرة التحول الرقمي في مصر. وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في دعم هذه الجهود وجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استمع إلى نماذج من المهندسين المتخصصين العاملين بالمركز والذين استعرضوا الخدمات المهنية الاحترافية والحلول التكنولوجية المتقدمة التي يقومون بتطويرها لتقديمها لعملاء الشركة داخل وخارج مصر.

وخلال الزيارة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها في مصر؛ موضحا أن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات مصر التنافسية في صناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية وكذلك دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجي إيماناً منها بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مضيفا أنه يتم التعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتمتع بمزيج فريد من المقومات والمزايا التنافسية وعلى رأسها وفرة الكوادر الشابة المؤهلة والبنية التحتية القوية، مما جعلها واحدة من أفضل الدول في صناعة التعهيد ووجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا العالمية. وأشار إلى أن نجاح مركز تميز شركة ديل تكنولوجيز فى مصر على مدار 15 عامًا في تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومنها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس لعملائها بالخارج يثبت قدرة مصر على توفير بيئة ملائمة ومزدهرة للعمليات العالمية، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم الابتكار التكنولوجي لتعزيز مكانة مصر كمقصد متميز في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة والبحوث والتطوير الهندسي."

وقال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في دل تكنولوجيز: "يشرفنا استضافة معالي الدكتور عمرو طلعت والمهندس أحمد الظاهر في مركزنا. نحن فخورون جدًا بالنجاحات التي حققناها والتأثير الإيجابي الذي أحدثناه في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز التميز، والذي يعكس طموحنا لاستخدام التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع التقدم البشري."



يجدر الإشارة إلى أنه قد تأسس مركز دل للتميز في مصر عام 2009؛ حيث نجح المركز في الحصول على العديد من براءات الاختراع ويعتبر مزودًا رائدًا للخدمات في إدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وإدارة المحتوى، والدعم الفني قبل وبعد البيع.



كما يحرص المركز على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية في مصر والتي تشمل برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتزويد المواهب الشابة بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم رقمي يتطور بسرعة كبيرة.