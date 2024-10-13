شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أكتوبر الجديدة ينظم احتفالية بـ"سكن لكل المصريين" بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود، احتفالية تزامناً مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والعيد القومي للمدينة، بمنطقة مشروعات المبادرة الرئاسية"سكن لكل المصريين" في منطقة غرب المطار.

وشهد الاحتفال مشاركة مميزة من مكتبة مصر العامة المتنقلة، التابعة لمبادرة "مصر تقرأ"، التي قدمت أنشطة متنوعة للأطفال من سكان المدينة، وتضمنت الفعاليات ورشاً للرسم والتلوين، إضافة إلى جلسات قراءة تفاعلية لتشجيع الأطفال على حب القراءة والثقافة.

وقد أضفت هذه الأنشطة أجواءً احتفالية ممتعة على اليوم، مزجت بين الفرحة بذكرى النصر وتعزيز الوعي الثقافي بين سكان المشروع، في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة".