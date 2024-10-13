شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يقترب من 3600 جنيه لعيار 21 رغم الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر ليقترب من كسر حاجز 3600 جنيه لعيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولاً في الأسواق، حيث يسجل الآن 3595 جنيهًا بدون إضافة مصنعية، ليستهدف الذهب تجاوز المستوى المهم 3600 جنيه.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4103 جنيها.

عيار 21 يسجل 3595 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3077 جنيها.

عيار 14 يسجل 2393 جنيها.

الجنيه الذهب 28720 جنيها.

الذهب خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب العالمي تذبذب خلال الأسبوع الماضي حيث انخفض السعر لأدنى مستوياته في 3 أسابيع قبل أن يعود إلى التعافي من جديد ليغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع طفيف، يرجع هذا بسبب تأثر السعر بالبيانات الأمريكية وتوقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

استطاع سعر الذهب المحلي أن يغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع معتدل وذلك بعد أن شهد تراجع خلال الأسبوع قبل أن يبدأ في التعافي مع نهايته، ويرجع هذا إلى اعتماد سعر الذهب المحلي حالياً في تسعيره على حركة سعر الذهب العالمي.

بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي إلى منطقة المستوى 2600 دولار للأونصة، ارتفع السعر من جديد بسبب قوة هذه المنطقة ليقترب من المستوى 2660 دولار للأونصة قبل أن يغلق السعر تداولات الأسبوع فوق المستوى 2650 دولار للأونصة وهو يعد اغلاق إيجابي قد يدفع السعر إلى مزيد من الصعود واختبار قمته السعرية الأخيرة 2685 دولار للأونصة.