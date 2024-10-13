شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 13-10-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأحد 13-10-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.33 جنيه للشراء.
13.33جنيه للبيع.
.12.40جنيه للشراء.
13.33جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.42جنيه للشراء.
13.42جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.41جنيه للشراء.
13.34 جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
12.39جنيه للشراء.
13.33جنيه للبيع.
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