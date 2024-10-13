شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول» توافق على انتقال «برغرايززر» من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان تداول السعودية، سيستمر تداول أسهم الشركة في نمو - السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، لذا يجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.

عليه، سيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.

كما ستعلن تداول السعودية عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.

يجب على المستثمرين تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

كما يجب ألا يُنظر إلى موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.

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الدمام - شريف احمد - قررت تداول السعودية ، اليوم، الموافقة على طلب شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) الانتقال من نمو - السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وذلك برأس مال 35 مليون ريال، وبعدد أسهم 35 مليون سهم.ووفقا لبيان تداول السعودية، سيستمر تداول أسهم الشركة في نمو - السوق الموازية حتى انتهاء مدة نشر مستند الانتقال، لذا يجب على المصدر أن ينشر مستند الانتقال خلال ثلاثة جلسات تداول تلي إعلان صدور موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال، وسيكون مستند الانتقال متاحاً للجمهور للمعاينة في المواقع الإلكترونية للمصدر وتداول السعودية والمستشار المالي لمدة عشرة جلسات تداول.عليه، سيتم إيقاف تداول أسهم المصدر ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء مدة نشر مستند الانتقال لمدة لا تزيد عن خمسة جلسات تداول، للبدء بإجراءات الانتقال.كما ستعلن تداول السعودية عن تاريخ الإيقاف وبدء إدراج أسهم المصدر في السوق الرئيسية فور اكتمال الإجراءات.يجب على المستثمرين تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها، والمعلومات المذكورة في مستند الانتقال. وفي حال تعذر فهم محتويات مستند الانتقال، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.كما يجب ألا يُنظر إلى موافقة تداول السعودية على طلب الانتقال على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم الشركة. حيث أن قرار الموافقة يعني أنه قد تم الالتزام من قِبل الشركة بجميع المتطلبات النظامية بحسب قواعد الإدراج.مشاركة