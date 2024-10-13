نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى فرص التعاون المستقبلية

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القاهرة - سامية سيد - ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي يعرضون المشاركة في تنفيذ المشروعات المستقبلية وتمويلها من خلال آلية التمويل القائم على النتائج

بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، فرص التعاون المستقبلية بين قطاع المرافق بالوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة القادمة، وتمت متابعة تنفيذ المشروعات الجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالمشاركين، وأثنى على الجهود التي يبذلها بنك الاستثمار الأوروبي كأحد شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق وتحقيق مستهدفاته.

وأشاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي، بدور وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حالياً، مما دفعهم إلى تحديث آليات التمويل لديهم وإضافة آليه التمويل القائم على النتائج.

وتقدم ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بعرض تنفيذ المشروعات المستهدفة بالقطاع من خلال آلية التمويل القائم على النتائج، حيث ناقش الحضور بعض الأمور الفنية والمالية والمؤسسية من الجانبين بما يتوافق مع رؤية القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للقطاع.

كما قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بعرض الدروس المستفادة في تنفيذ هذه الآلية، والتي تنفذ مشروعات ناجحة بها، ومنها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج.

واختتم نائب الوزير، اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البنك ووحدة إدارة المشروعات (PMU) للتوافق على المشروعات التي من المخطط تنفيذها في الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.