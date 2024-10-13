شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة منح علامة "بكل فخر صنع في مصر" تحصل على الاعتماد من "إيجاك" والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وحدة منح علامة "بكل فخر صنع في مصر" المنشأة داخل مركز تحديث الصناعة في الحصول على الموافقة باعتمادها من المجلس الوطني للاعتماد " في مجال منح شهادات العمليات للمنتجات ووفقاً لمتطلبات المواصفة ISO/IEC 17065:2015 وذلك بناء علي قرار اللجنة المستقلة للاعتماد اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري ولمدة أربعة أعوام.

وذلك بعد قيام لجنة التقييم من المجلس بحضور عدة زيارات فعلية برفقة فريق التقييم الخاص بوحدة منح العلامة لتقييم المنشآت الراغبة في الحصول على العلامة وكذلك قيام اللجنة بتقييم نظم وإجراءات الجودة المطبقة داخل وحدة منح العلامة والتي تمت علي مدار عدة أيام.

جدير بالذكر أنه بحصول وحدة اعتماد علامة "بكل فخر صنع في مصر" على اعتراف المجلس الوطني للاعتماد في مجال ISO/IEC 17065:2015 ستحظى شهادات الاعتماد والعلامات الصادرة للمنشآت الصناعية من وحدة منح العلامة بالاعتراف المحلي والدولي وهي خطوة كبرى لجمهورية مصر العربية نحو اعتماد علامة "بكل فخر صنع في مصر" المسجلة باسم وزارة الصناعة لتكون علامة جودة تجارية معترف بها محليًا ودوليًا من جهات الاعتماد الدولية ليكون للمنتج المصري الذي يتم إنتاجه على أرض مصر علامة تجارية تميزه ومعترف بها دوليًا.