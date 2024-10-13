رئيس التخطيط القومى يشارك بجلسة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمى للبيانات

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أشرف العربي: المنتدى الإقليمي الأول للبيانات والتنمية يعد فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في مجال البيانات

شارك أ.د/ أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق في جلسة حوارية هامة تحت عنوان: "ماذا تخبرنا الأرقام عن مستوى رضا المجتمعات؟"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للبيانات والتنمية المجتمعية الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9 و10 أكتوبر الجاري بالشارقة.



هذا واستهدفت الجلسة تسليط الضوء على كيفية استخدام البيانات لقياس رضا المجتمعات وكشف تأثيراتها على جودة الحياة من خلال تحليل استطلاعات الرأي ودراسات السوق، إلى جنب استعراض العوامل التي تساهم في تعزيز الرفاهية والسعادة، وكذلك أهمية البيانات في صياغة السياسات وتخصيص الموارد لتحقيق التنمية الشاملة، وفي دعم استراتيجيات جودة الحياة، فضلا عن دورها في رسم خريطة شاملة لمستويات السعادة والعوامل المؤثرة فيها، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي هذا الإطار، أشار أ.د/ أشرف العربي إلى الدور المحوري لقضية البيانات خاصة خلال الفترة القادمة في عملية صنع القرار والسياسات المبنية على الأدلة، مؤكدا على أهمية البيانات في قياس مستوى التقدم والانجازات المحرزة في مجال أجندة التنمية المستدامة 2030 وكذا الاستراتيجيات الوطنية التي تصب في مستوى رضا الشعوب عن الخدمات من ناحية والانجازات المحرزة من جهة أخري.

ونوه رئيس معهد التخطيط القومي خلال حديثه إلى موضوع تقرير التنمية العربية لهذا العام، والذي يتم إطلاقه نهاية نوفمبر القادم، بالتعاون بين كل من: معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حيث يركز إصدار 2024 على قضية البيانات كمحرك أساسي للتنمية، وأن سد الفجوة الرقمية بات أمرًا ضروريًا لتقديم حلول أكثر فعالية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها دول المنطقة العربية، وهو ما يتحقق في ظل وفرة وإتاحة البيانات التي تعد من الركائز الأساسية للنجاح واستدامة النمو.

كما أكد العربي في حديثه على الدور المحوري الذي يقوم به معهد التخطيط القومي، ودعمه للشراكات المختلفة محليًا وإقليميًا ودوليًا، فبالجهود المشتركة، يمكن تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وهو الهدف الأسمى لكل جهود التنمية في المنطقة العربية.

شارك في هذه الجلسة كل من محمد حسن أهلي "المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء"، واللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشركة الشارقة، ود/ فرانسوا فرح "خبير التنمية المستدامة المستشار الدولي لدى صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنطقة العالم العربي وأوروبا الشرقية"، وادارت الجلسة انتصار الوهيبية "مدير عام المركز الإحصائي الخليجي".

يشار إلى أن المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية يعد الأول من نوعه في المنطقة الذي يضم أكثر من 60 فعالية متنوعة ضمن أجندة أعماله تحت شعار "معايير تصنع التغيير"؛ تشمل 18 خطاباً ملهماً، و20 جلسة حوارية، و24 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب معرض متخصص يستضيف أكثر من 10 جهات لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في استخدامات البيانات، وتأثيرها في اتخاذ قرارات تصب في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع، باعتبارها عاملاً حاسماً في تعزيز التنافسية العالمية، والنجاح في عصر الاقتصاد الرقمي المتطور.

جدير بالذكر أن المنتدى شهد حضور ومشاركة أ.د/ هالة السعيد، مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للتنمية الاقتصادية، وأ.د/ ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، وكذلك نخبة رفيعة المستوى من صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص في الوطن العربي، إلى جانب خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال ومراكز ومؤسسات البيانات الإحصائية الإقليمية والعالمية.



