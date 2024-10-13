شكرا لقرائتكم خبر عن أول مركز عالمى بمصر لصيانة ماكينات الغزل وتوفير قطع الغيار ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بحضور رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تم تدشين أول مركز إقليمى لصيانة، وتوفير قطع غيار ماكينات الغزل " نوبل ريتر" وذلك في المنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بما يساهم في خدمة المشروع القومى لتطوير الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار دولار ،والذي يتم استكماله حاليا بعد تشغيل اول مصانعه وهو مصنع 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وجاري التجهيز للتشغيل التجريبي لأكبر مصنع غزل فى العام وهو مصنع غزل 1 بالمحلة الكبرى.

المركز الجديد هو الأول في افريقيا والشرق الأوسط ومصر الذى يتم تدشينه وسيقدم خدماته لصناعة الغزل في مصر ولا سيما ماكينات ريتر السويسرية ، حيث يوفر الوقت والجهد ويساهم في استدامة التشغيل وعمل الصيانات الدورية اللازمة.







قال المهندس أحمد صافي خبير ‏صناعة الغزل، بالمركز الاقليمي الأول للصيانة في برج العرب، أن الماكينة الحديثة توفر بحد أدنى 30% من استهلاك الطاقة الكهربائية ،وتزيد إلى أعلى من ذلك خاصة الماكينات الحديثة ، وحول حجم الانتاجية، أشار أن ماكينات ريتر القديمة تنتج 20 كيلو غزل في الساعة الان الماكينات الحديثة التي يتم استخدامها تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 120 كيلو في الساعة وهناك ماكينات تنتج 160 كيلو في الساعة وهناك ماكينات تنتج 200 كيلو في الساعة حسب جودة و نوع الخيط والخامات المستخدمة .





وتم الانتهاء من تركيب ماكينات غزل ريتر بمصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم بعدد نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد على مساحة 62 ألف متر وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.‎







كما تم تركيب نفس الماكينات بمصنع "غزل4" باكورة المصانع الجديدة في مشروع التطوير بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.

أضاف أحمد صافي لـ" الخليج 365" أن المهم الحفاظ على ثبات الجودة ، لافتا أن الماكينات الحديثة أسهل في التعامل من القديمة بالنسبة للعاملين عليها ،من خلال إطلاق تحذيرات عند اي مشكلة ،وبالتالي سرعة التعامل معها بسرعة ، مما يزيد الجودة وفي حالة انقطاع الخيط ترسل تحذيرا لسرعة التعامل معه مجددا.

‏وحول مركز " نوبل ربتر" الجديد الخاص بالصيانة في برج العرب ، أشار انه في غاية الأهمية لانه سوف يوفر الصيانة الوقائية والصيانة الإلكترونية ،والصيانة المتعلقة بالماكينات ، وهذا لم يكن يحدث من قبل لافتا أن هذا يوفر الكثير من الوقت ويضمن الاستدامة واستمرارية تشغيل المصانع المصرية المختلفة ، سواء مصانع قطاع الأعمال العام أو الخاص ، وهذا أمر في منتهى الأهمية.

‏من جانبه كشف المهندس أشرف بدوي ، خبير صناعة الغزل والنسيج ،عضو مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج ،أن المصانع الوطنية و المشروع القومي للغزل والنسيج ، خاصة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة تمتلك أحدث جيل من ماكينات ريتر المتميزة العالمية ،وهي ماكينات ذات جودة عالية موفرة للطاقة و تضاعف الإنتاجية الخاصة بالماكينات ،وهي قادرة على احياء صناعة الغزل والنسيج المصرية خلال الفترة المقبلة.





‏أضاف أشرف بدوي لـ"الخليج 365" أنه من المهم مع توفر هذا الجيل الحديث من الماكينات استمرار دعم كفاءة العمال والفنيين للتعامل معها، وتوفر قطع الغيار والصيانة من خلال وجود مخازن لقطع الغيار التي تحتاج إلى تغيير في شركة مصر بالمحلة أو من خلال المركز الإقليمي الجديد " نوبل ريتر "الذي تم تدشينه مؤخرا بمنطقة برج العرب بحضور كوكبه من الشركات ،لافتا إلى ضرورة التسويق الجيد للغزول و المنتجات المصرية من النسيج والملابس ،حتى يمكن استرداد قيمة التكاليف.





المهندسة نائلة الطويل وكيل ريتر السويسرية أشارت أن مركز الإصلاحات الإلكترونية والميكانيكية الجديد يعد مركزا جديدا متفردا في مصر متكاملا ومواكبا لكل جميع انواع الإصلاحات الإلكترونية والميكانيكية لماكينات ريتر بمختلف انواعها و موديلاتها فهو يحتوي على أحدث أجهزة الاختبارات والماكينات التى تساعد عملائنا الكرام فى تقليل زمن التوقفات للماكينات وسوف يتم تحديث بجميع الأجهزة والأدوات الحديثة اولا بأول.





أوضحت ان المركز يحتوي على آله تغير أجزاء الكومباكت وهى الإله الفريدة فى تغير هذة الأجزاء.

ويعتبر نوبل ربير مركزا لجميع الصيانة الوقائية لجميع انواع الانفرترات لماكينات ريتر بجميع انواعها و موديلاتها، لافتة انه يعد أيضا لجميع الإصلاحات الميكانكية مثل الجريبوكسات والاصلاحات الأخرى. وايضا يعد مركزا للصيانة الوقائية لازرع ضواغط مجموعة السحب لماكينات الغزل.

وأشارت أن كل تلك الامكانيات التي يمتلكها المركز ستساعد علي سرعة اصلاح وصيانة الماكينات وتساعد علي تدعيم الصناعة الفترة المقبلة .



