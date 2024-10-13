شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الزيرو والملاكى الأعلى ترخيصا خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 08:00 ص

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات "الزيرو" التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها سجلت حوالي 40713 مركبة متنوعة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل 2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبه موديل 2025.

كما أوضح التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات "الملاكي" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14128 سيارة ملاكي.

جاء من بينها ترخيص حوالي 339 سيارة موديل 2021و 561 سيارة موديل 2022و1394 سيارات موديل 2023 و7459 موديل 2024 و4375 موديل 2025.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 39665مركبة وهذا يعنى إرتفاع ارقام المبيعات عن الشهر السابق (يونيه).

كما أكد تقريريوليو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2714مركبة موديل 2021و4746مركبة موديل2022 و5774مركبة موديل 2023 و22994مركبه موديل 2024 و3437مركبة موديل 2025

وأوضحت ان البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أغسطس 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607مركبة موديل 2022و5616مركبة موديل2023 و20852مركبة موديل 2024 و7322مركبه موديل 2025 .